Facebook vai promover debates em parceria com rede de TV

A rede de televisão americana ABC e o site de relacionamentos Facebook assinaram um acordo que permitirá aos membros da rede social acompanhar os repórteres da emissora via internet, ver vídeos e participar de pesquisas e debates políticos. O acordo, divulgado nesta terça-feira, 27, pelo jornal The New York Times, é o primeiro já feito entre o Facebook e um veículo de comunicação. O Times conta que as duas organizações acompanharão conjuntamente os debates presidenciais democrata e republicano do Estado americano de New Hampshire em 5 de janeiro, três dias antes das eleições primárias locais. "Através desta aliança, queremos estender o diálogo para antes e depois do debate", disse Dan Rose, vice-presidente de desenvolvimento empresarial do Facebook, em declaração ao jornal. Segundo o jornal de Nova York, o anúncio é outra prova de que as empresas jornalísticas buscam capitalizar o potencial de redes sociais como o Facebook, que começou como uma base de dados de amigos universitários. Veículos de imprensa como The New York Times e The Washington Post têm perfis no Facebook, similar ao Orkut. Alguns jornais, revistas e emissoras de televisão convidaram recentemente seus usuários a se juntarem às páginas especialmente criadas para acompanhar a cobertura política de jornalistas. Entretanto, o NY Times destaca que a relação entre a divisão de notícias da ABC e o Facebook será mais estreita. "No Facebook, há debates o tempo todo", disse ao jornal David Westin, presidente da ABC News e novo membro do Facebook. "Isto permite que a ABC participe desses debates, dando informações e aprendendo com os usuários", acrescenta. O New York Times afirmou que encorajar os telespectadores a interagirem com os repórteres é um passo significativo para um veículo de informação como a ABC. Até agora, os telespectadores que queriam fazer algum comentário sobre as matérias de Rick Klein, um dos repórteres de política mais conhecidos da emissora, podiam apenas enviar um e-mail a um endereço genérico. Agora, eles podem mandar mensagens privadas diretamente para os jornalistas ou então colocá-las nos perfis dos repórteres no Facebook. Westin e Rose disseram ao Times que o acordo não envolveu troca de dinheiro. A colaboração permite que a ABC News publique conteúdo sobre política em um site com 56 milhões de usuários. Por outro lado, o acordo oferece ao Facebook a possibilidade de utilizar conteúdo de uma fonte de prestígio quando se trata de política.