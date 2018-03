Faculdade assume gestão de posto de saúde em SP

?Quando o indivíduo é formado apenas dentro do hospital, perde a visão do conjunto, não é capaz de identificar os determinantes sociais, ambientais e culturais que influenciam a saúde da população. Esse projeto permite que nossos alunos atendam a comunidade, façam visitas domiciliares com os agentes do Programa Saúde da Família, conheçam o ambiente em que as pessoas moram e trabalham?, explica o professor Yassuhiko Okay, vice-presidente do conselho diretor criado para gerenciar o projeto.

A parceria deve favorecer também a pós-graduação e a pesquisa na instituição, tornando possível avaliar as doenças e problemas de saúde mais prevalentes na população. Em contrapartida, a FMUSP deve coordenar toda a rede de saúde pública da região do Butantã e do Jaguaré, ficando responsável por contratar e capacitar recursos humanos, reformar as unidades, distribuir medicamentos e desenvolver um sistema de informação que permita integrar os serviços. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.