Faculdade de Medicina da Bahia comemora 200 anos A Faculdade de Medicina da Bahia, primeira desta área no País, comemorou hoje os 200 anos de sua autorização de funcionamento. Foi em 18 de fevereiro de 1808 que o rei de Portugal, dom João VI, então recém-chegado ao Brasil, assinou a carta régia que autorizou a formação do curso. De lá para cá, a instituição, instalada em um prédio que ocupa 20 mil metros quadrados no centro histórico da capital baiana, em um dos endereços mais tradicionais do Pelourinho, o Terreiro de Jesus, acompanhou momentos marcantes da história nacional. Entre eles, um dos mais significativos foi a Guerra de Canudos (1893-1897), na qual morreram cerca de 30 mil pessoas. Os feridos eram encaminhados às instalações da faculdade. "É uma honra termos uma instituição com tal história na nossa cidade", disse o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB), no ato solene de aniversário. Além dele, estiveram presentes o governador baiano, Jaques Wagner (PT), e os ministros da Saúde, José Gomes Temporão, e da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, o arcebispo de Salvador, d. Geraldo Majella Agnelo, e os reitores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Naomar Almeida, e da Universidade de Coimbra, uma das mais tradicionais de Portugal, Fernando Seabra Santos, além de professores, ex-professores, alunos e ex-alunos da faculdade. O prédio da faculdade está em recuperação. Desde 2005, há obras em diversas áreas - entre elas a biblioteca, que tem previsão de entrega para o fim do ano. Hoje foi o dia da reinauguração do Salão Nobre do edifício, onde foi realizada a solenidade comemorativa. Durante o evento, surgiu um novo alento. O governador Wagner assinou um protocolo de intenções para a transferência da Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis, administrada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), para a ala oeste do prédio da Faculdade de Medicina - a que menos passou por obras até agora. O projeto prevê a recuperação de 1.740 metros quadrados do prédio, além de 1.400 metros quadrados da praça que o margeia, ao custo estimado de R$ 80 mil. O término das reformas está previsto para junho.