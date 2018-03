Faculdade terá de indenizar aluna que teve carro roubado

De acordo com a defesa da universidade, não há qualquer tipo de controle sobre entrada e saída de veículos na área aberta próxima à escola, que é usada como estacionamento. Vigilantes são mantidos, justificou a direção, com o único objetivo de proteger o patrimônio da universidade. Os desembargadores do TJMG, no entanto, confirmaram a sentença dada em primeira instância.

O roubo do carro ocorreu há quase dois anos, em 15 de maio de 2007. A aluna do curso de enfermagem deixou o carro na área de estacionamento. Ao retornar, por volta das 22h30, o veículo havia sido levado. No boletim de ocorrência registrado pela vítima ela informou que foram levados, junto com o carro, um aparelho de som, material de trabalho do marido e 30 camisas de uniforme da empresa onde ele trabalhava. O veículo foi encontrado posteriormente.