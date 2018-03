Faixa adicional da Rodovia Ayrton Senna é liberada

Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a entrega da faixa foi antecipada por causa do feriado de Corpus Christi. A obra começou em agosto do ano passado e a previsão original é que ficasse pronta em setembro. A construção foi feita pela Ecopistas, concessionária que administra a rodovia.

A previsão da Artesp é que, naquele trecho, a fluidez da rodovia tenha uma melhora de 25%. A faixa a mais deve melhorar o acesso ao aeroporto para quem parte da capital e liberar o gargalo formado por carros que se dirigiam a Guarulhos, provocando congestionamento.