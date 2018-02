Faixa da Anchieta é liberada após acidente

O acidente aconteceu na altura do km 50, sentido litoral, envolvendo quatro carretas e um ônibus, por volta das 7h15. Uma das carretas tombou, interditando totalmente a via. Dez pessoas ficaram levemente feridas e foram levadas para o pronto-socorro de Praia Grande.

Segundo a concessionária Ecovias, com a liberação de uma das duas faixas de rolamento da via, o tráfego represado no local começou a fluir. O trecho de serra da pista norte, que opera no sentido litoral, segue com tráfego intenso, mas sem pontos de parada. A Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, também estava com fluxo intenso no trecho de serra.