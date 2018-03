Falha afeta sistema de recarga do bilhete único em SP Uma falha técnica no sistema operacional da São Paulo Transportes (SPTrans) afetou a recarga do bilhete único durante a manhã desta quarta-feira, 29, na capital paulista. Cerca de 10 mil pontos de venda e recarga dos sistema foram afetados. Segundo a SPTrans uma "instabilidade" provocou o problema para os usuários do cartão.