Falha causa lentidão na linha 1-Azul do Metrô Uma falha em equipamento de via nos trilhos entre as Estações Conceição e Jabaquara, da Linha 1-Azul do Metrô, na zona sul de São Paulo, obrigou a circulação dos trens em toda da linha, que liga as zonas norte e o sul da cidade, ser feita com mais lentidão. Os trens ficaram mais tempo parado nas estações e o intervalo entre as composições era maior. Algumas estações chegaram a ser fechadas. A pane começou às 12h20 desta quarta-feira (22). O Metrô informou que a circulação de trens entre as duas estações foi retomada às 13h18 e que todas as estações estão abertas.