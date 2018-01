Falha dá a FBI acesso a mensagens de rede de computadores

Uma falha técnica deu ao FBI acesso às mensagens de e-mail de toda uma rede de computadores - possivelmente a centenas de contas ou mais - ao invés de apenas um endereço que havia sido aprovado por uma corte do serviço de inteligência como parte de uma investigação de segurança nacional, de acordo com um relatório interno sobre o episódio, ocorrido em 2006. Segundo o jornal New York Times, os oficiais do FBI culparam uma "aparente falha na comunicação" com o provedor de internet, que disponibilizou, erroneamente, todos os e-mails de um pequeno domínio para o qual atuava como servidor. Os arquivos foram destruídos ao final de tudo, segundo oficiais.