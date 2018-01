Falha em sistemas da Microsoft permite ataque remoto Uma nova falha nos sistemas operacionais da Microsoft pode permitir a um invasor externo fazer um ataque remoto em um computador pessoal ou servidor, levando à interrupção no funcionamento do sistema. A falha foi admitida pela empresa nesta semana e afeta o driver srv.sys, que controla o bloqueio ao recebimento de mensagens. Explorando esta vulnerabilidade, um invasor poderia levar ao travamento da máquina. Segundo a empresa de segurança ISS - Internet Security System, enquanto a Microsoft não libera uma correção para esta falha, é possível contornar o problema bloqueando as portas 139 e 445 nos firewalls de Pcs e servidores. O sistemas afetados incluem as versões do Windows 2000, Server 2003, Server, XP Pro x64 Edition, XP SP1 e XP SP2. É recomendável a empresas e usuários finais acompanhar a liberação destas correções. Quando uma nova vulnerabilidade é descoberta, hackers e invasores começam a atacar empresas e usuários domésticos aleatoriamente, aproveitando-se da falta de conhecimento sobre os problemas de segurança e a negligência de consumidores e empresas em baixar e instalar correções em suas versões de Windows.