Falha na estação Belém causa lentidão na linha vermelha A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informou há pouco que os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por conta de uma falha no trem na estação Belém. As demais linhas estão com operação normal. O Metrô não informou a previsão para que a situação seja normalizada.