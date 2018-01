Falha no MSN atrapalha rotina de usuários

O dia de hoje ficou conhecido como "o dia em que o MSN parou". Vários usuários habituados a usar a ferramenta de comunicação estranharam, desde cedo, o fato de não conseguirem se conectar. A advogada Edileusa Cindio, gerente administrativa do escritório Dib e Castel Advogados Associados, de São Paulo, perdeu boa parte da manhã tentando se conectar. "Por volta das 11 horas conseguimos acesso, mas a conexão esteve irregular durante todo o dia", diz. Veja Também: Pane traz transtornos para usuários de MSN e Hotmail O MSN já faz parte do cotidiano do escritório especializado em causas cíveis, que tem seis advogados associados e duas estagiárias. "Usamos como meio de comunicação interna e também junto aos nossos clientes que querem ter um contato permanente com os advogados", diz. O programa também permite a troca de arquivos e reduz a conta de telefone. "Hoje, sem MSN, o jeito foi recorrer ao telefone." A taróloga paulista Kelma Mazziero também sentiu dificuldades para acessar o programa durante todo o dia. "Logo pela manhã tive dificuldades para conectar. Quando consegui, o programa caía a toda hora. Também não consegui acessar os e-mails do Hotmail", conta. Kelma realiza atendimentos de tarô e ministra cursos via MSN e e-mail. "Minha sorte é que hoje eu não tinha atendimentos via MSN pré-agendados. Se eu não conseguisse conexão, meus serviços iam perder credibilidade", diz. Segundo Kelma, atualmente 60% dos atendimentos que realiza são por meio do comunicador instantâneo da Microsoft. "Tenho alunos e clientes que vivem fora de São Paulo, então a ajuda da tecnologia é valiosa", diz. Sua lista de contatos tem cerca de 700 nomes. A estudante Aline Carvalho Moreira, do Rio de Janeiro, passou a manhã toda tentando se comunicar. "Achei que meu computador estava com problemas e quis verificar o que estava acontecendo", diz. Ela era um dos membros de uma comunidade "O dia em que o MSN ñ entrou!" criada no Orkut nesta terça para tentar entender o porquê da dificuldade de conexão. Até o final da tarde, a comunidade já tinha quase 900 membros. A estudante de 18 anos, que cursa química industrial na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se diz uma "viciada em MSN". "Agora que estou de férias, passo o dia todo conectada", diz. Sua lista de contatos tem 200 nomes. "Uso para conversar com amigos e com meu namorado, que só vejo nos fins de semana. Também é um ponto de encontro para discutir com os colegas assuntos da faculdade", diz.