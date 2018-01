Falha no Orkut permite envio massivo de mensagens Deu no blog Nababu: uma falha simples permite que qualquer usuário mande mensagens para membros de comunidades no site de relacionamentos Orkut. A falha é bem simples. Basta substituir, na URL da comunidade a palavra "Community" por "Compose". O macete abre uma janela que permite ao usuário enviar mensagens para todos os membros daquela comunidade, mesmo quando o grupo não admite a alternativa de envio de mensagens. Essa brecha já está sendo usada inclusive para a distribuição de SPAM e já existiriam até programas que automatizam o envio destas mensagens. A brecha, contudo, não funciona em comunidades com número elevado de integrantes.