Falha no QuickTime põe usuários do Second Life em risco

Uma falha de segurança no tocador multimídia QuickTime permite que hackers assumam o controle de avatares e roubem linden dollars (moeda virtual usada no metaverso) e outros itens das vítimas. Desenvolvido pela Apple, o tocador é usado no Second Life para exibir vídeos automaticamente. O alerta foi dado na última semana pelos especialistas em segurança Charles Miller e Dino Dai Zovi, que detectaram o problema após testarem a falha do QuickTime, usando o tocador dentro do navegador do Second Life. No ambiente virtual, quando um avatar se aproxima de qualquer painel de vídeo, normalmente o navegador do Second Life aciona automaticamente o QuickTime. Para que o videoclipe seja exibido, o tocador multimídia redireciona o navegador do SL para o endereço de um site na internet. Os hackers aproveitam a falha de segurança, direcionando o navegador do SL para um site malicioso que permite, então, que eles assumam o controle total do avatar da vítima. De posse do avatar, os hackers podem manipular todos os itens do inventário, incluindo as propriedades e os lindens. Vale lembrar que os lindens são facilmente convertidos em dinheiro da vida real. "Não é como uma brincadeira de criança, mas é bem fácil de fazer", disse Dai Zovi em entrevista ao jornal San Jose Mercury News. Em comunicado oficial divulgado na última semana em seu blog, a Linden Lab, desenvolvedora do SL, informa que a Apple ainda não lançou um pacote de correção para o QuickTime e explica que a falha é apenas do tocador multimídia. O problema atinge desde a versão 4.0 do tocador até a 7.3 em todos os sistemas operacionais. O mesmo comunicado recomenda que os usuários do SL tenham cautela ao usar o QuickTime no metaverso, só assistindo a clipes em ilhas conhecidas e confiáveis. Outra dica é desabilitar a função de execução automática de vídeos. Para fazer isso na versão em português do navegador usado no SL, clique no menu Editar. Em seguida, clique em Preferências / Áudio & Vídeo e desabilite a opção Executar Vídeo em Streaming. Encerre a operação, clicando no botão Aplicar.