Falha permite copiar filmes em alta definição No Reino Unido, a companhia Heise Security descobriu uma falha que permitiria a um PC copiar filmes de alta definição a partir de discos nos formatos Blu-ray ou HD DVD. Segundo a empresa, bastaria apertar o botão ´Print Screen´, presente nos teclados dos Pcs, para capturar cada cena do filme. O comando permite que o que quer que o micro exiba em sua tela vá para a área de transferência do computador, o que viabilizaria copiar a tela como um arquivo de imagem. Fazer isso manualmente com todo um filme seria impossível, mas um programador poderia criar um programa que automatizasse o processo, rompendo os mecanismos de proteção à propriedade intelectual usado nos dois tipos de discos. Copiando a tela Se quiser experimentar o processo, é bem simples. Aperte a tecla ´print Screen´ (costuma ficar à esquerda, na parte superior do teclado). O comando, que era usado nos primórdios da era de computação, ainda funciona mesmo nos PCs mais atuais e equivale a dar um ´CTRL+C´ na imagem exibida na tela. Em seguida, abra um programa de edição de imagem no seu micro. Caso não tenha nenhum programa do tipo, você pode apelar para o Paint. Vá no menu Iniciar, selecione Programas, Acessórios e depois Paint. No aplicativo, vá ao menu Editar e selecione Colar. Agora é só salvar o arquivo de imagem onde você quiser no seu PC.