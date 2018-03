Falha provoca atrasos em três linhas do Metrô de SP Uma falha em um trem da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo afetou, por cerca de meia hora, outras duas linhas da cidade na manhã desta terça-feira, dia 4. De acordo com informações do Metrô, as linhas 2-Verde e 3-Vermelha também operavam com velocidade reduzida desde às 09h30. O problema operacional aconteceu em uma composição na estação da Vila Mariana, no sentido Tucuruvi. Ainda segundo o Metrô, o trem que apresentou a falha teve de ser esvaziado e rebocado, o que provocou o reflexo nas demais linhas. Às 10h, o Metrô informava que a situação estava resolvida e que a circulação de trens seria normalizada nos próximos minutos.