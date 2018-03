Falha temporária no site do Enem interrompe inscrições Uma falha no site de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre a noite de Domingo, 26, e a madrugada desta segunda-feira, 27, encerrou as inscrições para a prova antes do previsto. O Ministério da Educação (MEC) confirmou que a mensagem "inscrições encerradas" aparecia para os candidatos que tentavam acessar o sistema. O problema foi detectado à meia noite e, segundo o MEC, corrigido em cerca de 15 minutos. Da meia noite à 1 hora, 8.237 inscrições foram feitas.