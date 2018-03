Falhas ocultam 8 mil homicídios por ano, mostra estudo O número de homicídios no Brasil seria 18,3% superior ao dos registros oficiais dos últimos 15 anos se não fosse o excesso de burocracia e a falta de comunicação entre as instituições responsáveis pelos dados. A conclusão é de um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que revela que entre 1996 a 2010 cerca de 129 mil assassinatos foram erroneamente classificados como mortes violentas por causa indeterminada. Por ano, mais de 8 mil homicídios deixaram de entrar na conta do Ministério da Saúde.