Falsificadores de ingressos de shows são presos no Rio A Polícia Civil do Rio prendeu, nessa quinta-feira, 20, cinco integrantes de uma quadrilha paulista especializada em falsificar ingressos para grandes shows. Os criminosos estavam num carro importado, e foram interceptados na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Com eles foram apreendidos centenas de ingressos, prontos para serem comercializados.