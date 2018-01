Falta de água ameaça juventude na América Latina, diz Cepal

Cerca de terço das crianças e adolescentes de zero a 18 anos, ou 35,3%, da América Latina não tem acesso adequado a água potável em casa, o que aumenta o risco de morte e desnutrição, segundo um relatório da Cepal divulgado nesta terça-feira. O documento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) acrescenta que só 27,4% sofre desta carência na população adulta. "O problema do saneamento é ainda mais grave, onde na média, em nível regional, 42,7% das crianças e jovens carece de acesso ou ele é inadequado, percentagem que cai para 36,7% na população adulta", acrescenta o documento. Segundo o organismo, vinculado às Nações Unidas, em ambos os casos, a situação é mais crítica para as crianças menores de cinco anos, as crianças e adolescentes pobres, os que vivem em comunidades rurais e os que são indígenas ou afrodescendentes. O estudo feito pela Cepal e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), adverte que estas desigualdades de acesso representam "sérias ameaças" para os quase 21 milhões de meninos e meninas de zero a cinco anos da região, como o risco de mortalidade e desnutrição infantil, que poderia ser evitado com melhoras no acesso à água potável e no saneamento. Ambos os organismos lembram que estes são desafios dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.