Falta de decisão do governo sobre biodiesel frustra indústria A decisão sobre o aumento da mistura do biodiesel foi adiada mais uma vez, deixando o setor --que trabalha com grande capacidade ociosa-- em compasso de espera enquanto aguarda parecer do Ministério da Fazenda, disse nesta quarta-feira o coordenador da Frente Parlamentar do Biodiesel.