Falta de energia deixa trólebus parados em SP

A falta de energia na rede de trólebus nas zonas central e leste da cidade complicou o trânsito na região e deixou centenas de passageiros sem o transporte no começo da manhã desta quarta-feira, 16. Segundo informações da assessoria da SPTrans, a falta de energia foi causada por problemas nas subestações Carneiro Leão e Celso Garcia, da Eletropaulo, que abastecem as regiões do Brás, Centro e Mooca. A informação não confirmada pela Eletropaulo. Um objeto na rede dos trólebus, no Brás, seria o causador na queda de energia, afetando apenas os coletivos, sem prejudicar as residências e o comércio da região, de acordo com a assessoria da Eletropaulo. Cinco linhas de ônibus que operam nas regiões da Mooca, Carrão e Vila Prudente, segundo a SPTrans, tiveram problemas e os coletivos ficaram parados entre 7h10 e 8h25. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito ficou complicado nas regiões afetadas, mas por volta das 9 horas o trânsito já fluía normalmente.