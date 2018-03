Falta de luz afeta abastecimento de água na Grande SP A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou hoje que pretende normalizar o fornecimento de água para as cidades de Barueri, Itapevi e Jandira, na Grande São Paulo, até o fim do dia. Durante a madrugada, a falta de energia parou a Estação de Tratamento de Água Baixo Cotia, afetando o abastecimento para cerca de 350 mil moradores desses municípios. A estação voltou a funcionar apenas às 5h30. Segundo a Sabesp, a recuperação do abastecimento ocorrerá gradualmente. Nos bairros localizados em pontos mais altos ou distantes dos reservatórios, a retomada pode ser mais lenta. A companhia recomenda à população que evite desperdícios e use a água das caixas de forma racional. A Eletropaulo informou faltou energia nas três cidades por conta dos problemas provocados pelas fortes chuvas que atingiram as regiões a partir da noite de ontem. Também foram afetados os municípios de Santana de Parnaíba e Cajamar. A maioria das ocorrências, 90% delas, resultava de galhos de árvores na rede elétrica. A rede foi completamente restabelecida durante a madrugada, quando o número de ocorrências chegou a 700. Alguns pontos isolados e de difícil acesso, entretanto, ainda permanecem sem energia e devem tornar a recebê-la ao longo do dia.