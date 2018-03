Falta de luz ainda atinge cinco bairros do Rio

Pelo menos cinco bairros do município do Rio de Janeiro ainda apresentavam faltam de energia elétrica em alguns trechos na manhã desta terça-feira, 12, segundo informações da Light. Os bairros de Realengo e Bangu foram os mais castigados. Além dos problemas com as chuvas do último domingo, a continuidade dos temporais e os ventos fortes entre a noite de segunda e esta madrugada fizeram com que galhos de árvores e painéis caíssem sobre a rede elétrica e provocassem o desligamento da rede. Na região de Itaguaí, na Baixada Fluminense, e Jacarepaguá, e as regiões de Volta Redonda, Nova Iguaçu e Barra do Piraí, no interior do Estado, os pequenos reparos já estavam sendo feitos pelos técnicos da empresa. Segundo expectativa da Light, até a tarde de hoje a energia elétrica deve ser restabelecida.