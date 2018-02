Falta de luz impede análise de prisão de Mizael

A queda de energia aconteceu às 12h45, e o expediente do Fórum foi suspenso às 14h15. O pedido de reversão de prisão temporária, de 30 dias, para prisão preventiva, por tempo indeterminado, foi feito pelo Ministério Público na manhã de ontem.

O advogado Samir Haddad Junior, que defende o policial aposentado, entrou hoje com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Segundo a assessoria do TJ, é pouco provável que o pedido seja julgado ainda hoje. A solicitação deve ser encaminhada para a desembargadora da 12ª Câmara Criminal, Angélica de Almeida.