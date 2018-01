Falta molho na sua salada? Por muito tempo, os molhos foram usados como “disfarce” culinário, ou como caldo para umedecer a comida. Até que no século 19 o chef Auguste Escoffier (1846-1935), um dos precursores da gastronomia moderna, os moveu para o centro da criação, retirando-os da posição subalterna de adereço. Foi como chef saucier, no requintado Moulin de Paris, em 1868, que Escoffier, aos 22 anos, começou a estudar os molhos e seus efeitos nos pratos, classificando-os e criando dezenas de receitas.“Um molho para saladas equilibrado deve levar um ingrediente ácido, um adocicado, um picante e uma gordura. Por exemplo: vinagre, mel, mostarda e azeite”, ensina o chef Francisco Rebêlo, coordenador do Centro de Gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi. Mas são inúmeras as possibilidades e a troca de um ingrediente muda tudo, até o nome. “O vinagrete, por exemplo, é conhecido no Nordeste como molho campanha, com legumes crus picados, coentro e cebolinha. Já na Itália, usa-se o aceto balsâmico e o manjericão”, diz Rebêlo. Na página 3, o chef Carlos Siffert ensina as receitas deliciosas dos molhos das fotos ao lado para que suas saladas, ou uma simples folha de alface, nunca mais sejam as mesmas.