Família de Amarildo entrará com ação de indenização O advogado João Tancredo, que representa a família do auxiliar de pedreiro Amarildo de Souza, morador da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio, e desaparecido desde o dia 14, afirmou nesta quarta-feira, 14, que ingressará com uma ação de indenização contra o governo do Estado por causa do sumiço do cliente. "Ele (Amarildo) entrou vivo na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e depois desapareceu. O Estado tem de dar conta disso, pois ele deveria ter sido entregue em sua casa do mesmo jeito que foi retirado de lá", disse. Tancredo não citou qual valor pretende pedir como indenização.