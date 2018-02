Família é encontra morta em Cotia, na Grande SP "Deus que me perdoe, não consegui cuidar dos meus filhos." A frase escrita com lápis de cor na parede da cozinha e os quatro pratos de comida postos à mesa são o retrato do que aconteceu com a família do cabeleireiro Claudinei Pedrotti Júnior, de 39 anos, no último fim de semana. Na manhã desse domingo, 8, ele, a mulher, também cabeleireira Suelen Cristina da Silva, de 26 anos, e os dois filhos, Vitória, de 2 anos, e Pedro Henrique, de 7 anos, foram encontrados mortos na mesma cama, na casa de três cômodos da família no bairro Mirante da Mata, em Cotia, na Grande São Paulo.