Família é feita refém durante operação da polícia no Rio

Cinco bandidos fizeram uma família refém nesta sexta-feira, 15, após uma operação da polícia na favela do Acari, no Rio de Janeiro. Um casal e uma criança já foram libertados pelos suspeitos. De acordo com a rádio CBN, dois bandidos foram mortos durante a ação e outros cinco conseguiram fugir, invadindo e fazendo refém a família. Após negociações, os criminosos se renderam e libertaram as vítimas. Segundo primeiras informações, o objetivo da ação da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), era coibir o tráfico de drogas. Uma metralhadora de fabricação alemã foi aprendida, entre outras armas. As informações são da rádio CBN.