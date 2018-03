Família é libertada após ficar refém por 8 horas no RJ Após oito horas de negociações, suspeitos que mantinham uma família refém no centro de Campos, no Rio, se entregaram e libertaram as vítimas por volta das 8 horas de hoje, segundo informações da Polícia Militar. De acordo com informações da PM, pelo menos quatro homens invadiram a casa de um proprietário de posto de gasolina da região, em tentativa de assalto. A polícia foi acionada e conseguiu prender um dos acusados, ainda do lado de fora da residência. Em represália, os suspeitos tornaram a família, formada por pelo menos cinco pessoas, refém. Foram apreendidos com os acusados metralhadoras, fuzis e granadas.