Família é mantida refém por uma hora na zona sul de SP

Três pessoas da mesma família foram mantidas reféns por dois por cerca de uma hora dentro de casa na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 2. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 8 horas a dupla invadiu a residência com a intenção de praticar um assalto. Os vizinhos perceberam a ação dos suspeitos e chamaram a polícia.

Com a chegada dos PMs, a dupla tomou a família como refém, sob a mira de dois revólveres. Após uma hora de negociação com a PM, os ladrões se renderam e libertaram as vítimas. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e o helicóptero Águia da PM também foram acionados para o local. Não houve troca de tiros e ninguém se feriu.