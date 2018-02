Família morta em Ferraz é velada na Grande São Paulo

Eles foram encontrados mortos no apartamento da família, em Ferraz de Vasconcelos, na madrugada de terça-feira, 17, e a polícia suspeita que tenham sido envenenados pelo namorado de Dina, o técnico Alex Guidone Pedraza, de 33 anos.

Suspeito

De nacionalidade boliviana, Pedraza teve a prisão temporária decretada na própria terça-feira e está na Cadeia Pública de Suzano, cidade próxima a Ferraz. De acordo com a polícia, a namorada já havia registrado queixa por agressão contra ele, que foi condenado uma vez por furto. Em sua versão, o homem conta que foi procurar Dina e, ao tocar na campainha de seu apartamento, ninguém atendeu. Ele diz que resolveu então dar a volta e viu pela janela o corpo de duas crianças. Com a ajuda do subsíndico e de outro morador, arrombou o apartamento, à 0h30.

Na sala foram achados os corpos de Vitória Cristina Vieira da Silva, de 6 anos, no chão. Ao lado dela, no sofá, estava Caroline Laura da Silva Lopes, de 11. No quarto foi achada Dina e, no banheiro, a filha mais velha, Karina Rosa da Silva Lopes, de 16 anos. No outro quarto estava o único menino, Carlos Daniel da Silva Lopes, de 12 anos, enrolado em um cobertor.

A polícia encontrou no local uma jarra contendo um líquido amarelado, um recipiente com pedaços de bolo e uma panela de pressão com sopa. Os alimentos passarão por perícia, assim como o sistema de gás.

Pedraza havia passado o dia com a polícia na terça. Ao chegar ao condomínio em uma viatura, escondeu o rosto. Depois passou por exame de resíduos sob as unhas e lesões. À noite, foi para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo.