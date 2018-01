Familiares e amigos esperam liberação de manifestantes

Aguardando por Denys Menezes, Rita Menezes teve um mal súbito e caiu na calçada, em frente ao presídio. Rita recebeu o auxílio de populares e os primeiros-socorros da médica Isabel Lucena, que atua na Caixa de Assistência dos Advogados do Rio. De acordo com Isabel, ela teve um pico de hipertensão. Rita foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Vila Kennedy, que fica nas imediações.

Isabel estava no local à espera do filho Diego Lucena Távora, de 25 anos, outro dos manifestantes levados para Bangu. Segundo a médica, moradora do Humaitá, na zona sul da capital fluminense, Távora participou naquela terça-feira da primeira manifestação. "Disseram que ele provocou até incêndio, entre outras coisas. Só que eu vi ele no IML (Instituto Médico-Legal) e ele e as roupas estavam limpas e não tinha nada rasgado. Ele pensou que a polícia iria protegê-lo e acabou preso", disse.