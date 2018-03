Famílias continuam acampadas no Capão Redondo Três dias depois da operação de reintegração de posse de um terreno de 33 mil metros quadrados no Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, cerca de 400 pessoas despejadas da área continuam acampadas na Rua Ana Aslan, em frente do local onde estavam os 800 barracos que foram demolidos. "A Prefeitura disse que nos daria um atendimento emergencial, mas, até agora, nada", critica Felícia Mendes Dias, moradora da região e representante da Organização Não Governamental Frente de Luta por Moradia. Do total de famílias despejadas da área na segunda-feira - numa ação que contou com a participação de 250 agentes, parte deles da Tropa de Choque e do 37º Batalhão da Polícia Militar, além de bombeiros -, cem pessoas, segundo Felícia, estão abrigadas em uma igreja evangélica nas redondezas.