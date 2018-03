Famílias deixam áreas de risco após deslizamento no RJ Cerca de 300 famílias já foram retiradas de residências em áreas de risco de Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, onde fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra que mataram nove pessoas e deixaram pelo menos 12 feridos no último fim de semana. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Souza Viana, as remoções começaram na noite de domingo, 3, quando a Defesa Civil começou a analisar a situação dos imóveis da região dos deslizamentos. Os moradores estão sendo encaminhados a cinco abrigos improvisados no próprio distrito, sendo três escolas e duas creches. Na noite de domingo, 3, a Defesa Civil divulgou os nomes das vítimas, entre elas estão três crianças: Fátima Maria Nicodemus, de 43 anos, Lílian Alice Rodrigues Pereira, de 39, Douglas Castro da Silva, de 5 anos, Maria Isabel da Conceição Silva, 72 anos, Erica Correia Santos Silva, de 21 anos, Maria do Carmo, de 50 anos, Josélia Cordeiro Pereira, de 27 anos, Maria Eduarda Cordeiro, de 5 anos, e Amanda Dias, de 5 anos. Ainda segundo o coronel, a previsão é de que as chuvas continuem pelo menos até a próxima quarta-feira, 6, porém com menos intensidade. A Rodovia BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis continua interditada, por conta de um afundamento da pista na altura do quilômetro 15, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A melhor opção para quem sai de Petrópolis com destino a Teresópolis é descer a serra até Magé e subir novamente pela BR-116.