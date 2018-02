Famílias devem ficar atentas na hora de consumir

Mesmo adiantando as compras do material escolas para dezembro, os pais não estão livres de possíveis armadilhas nas listas e nas lojas. Por isso, as orientações dos órgãos de defesa do consumidor são as mesmas para quem resolveu adiantar as compras.

Entre os principais conselhos para economizar, está a verificação de tudo que os filhos já possuem, para identificar o que pode ser reaproveitado no novo ano letivo. Itens como estojo, fichário, dicionário, tesouras e até lápis de cor, se estiverem em boas condições, podem ser utilizados novamente.

As entidades destacam que a escola só pode cobrar pela venda daquilo que é exclusivo, como apostilas, por exemplo. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada - vinculação de consumo de um serviço ou produto com a compra de outro produto. "Por isso, os colégios não podem obrigar os pais a comprarem em determinadas lojas. O consumidor tem direito de escolher o que quer", explica Mariana Ferraz, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Selma do Amaral, diretora de atendimento do Procon-SP, alerta também para a inclusão de itens que nada têm a ver com a educação dos filhos nas listas de materiais escolares. "Itens coletivos, como copos descartáveis e folhas sulfites, fazem parte do serviço que a escola deve oferecer", afirma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra dica para economizar na compra de produtos com personagens de desenho animado - que são muito desejados pelas crianças, mas costumam ter preços mais altos, já que são licenciados - é customizar os materiais. "Os pais podem ajudar as crianças a recortar e colar figuras, criando capas de cadernos personalizadas", afirma Mariana.

Os pais devem tirar as dúvidas com as escolas - segundo as entidades, o melhor caminho ainda é o diálogo. Caso não haja resolução, a família deve procurar um órgão de defesa do consumidor. / M.M.