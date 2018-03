famílias invadem terreno particular em Diadema-sp Cerca de 150 pessoas invadiram ontem, por volta das 22 horas, um terreno particular localizado na altura do nº 281 da Avenida Presidente Juscelino, no bairro de Piraporinha, ao lado do Núcleo Habitacional Nova Conquista, conhecido como "Favela da Coca", em Diadema, no Grande ABC.