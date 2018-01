Fanáticos pela web invadem a Bienal

Sai o glamour dos estilistas famosos da Fashion Week e entram os computadores invocados dos "nerds faixa preta". A partir de hoje à meia noite, a Bienal, no Ibirapuera, será invadida por loucos e fanáticos pela rede mundial. Cerca de três mil pessoas irão acampar no prédio projetado por Oscar Niemeyer para passar uma semana conectados sem parar a uma velocidade 5 gigabits por segundo – 625 vezes mais veloz do que a conexão mais rápida existente no País. Num clima hippie-tecnológico, a Campus Party, que rola em São Paulo até domingo, pretende reunir gente de todas as tribos: do programador de software ao blogueiro e do gamer a interessados em astronomia. É uma lan house gigantesca, inspirada no evento espanhol com o mesmo nome. Os participantes dormem em barracas e dividem banheiro e refeitório. Na bagagem não pode faltar o item mais importante: o computador (de mesa mesmo!). E tem gente vindo de longe para participar. Caravanas do Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará chegam hoje ao Parque do Ibirapuera. De Brasília, a "webempresária" Luciana Ribeiro, de 30 anos, organizou uma turma de 30 pessoas. Eles entraram em um ônibus ontem à noite e devem chegar esta manhã. "Saí divulgando a caravana no Orkut para reunir as pessoas", conta. "Vou à Campus Party para conhecer gente e participar de festas e atividades. Estou levando o meu desktop na mala." E quem é o público que irá participar? De acordo com o coordenador do evento, Marcelo Branco, haverá muitos menores de idade – eles podem acampar, desde que com um responsável –, mas a maioria será de maiores de 18. "O público tem até 30 anos", explica. "E haverá mais mulheres do que no evento da Espanha. No Brasil, a internet é bem mais feminina." Para comportar esse batalhão de amantes dos bits e bytes, a Bienal entrou em reformas desde o começo do mês. Tapumes de madeira no térreo formaram salas para palestras; um banheiro com 21 chuveiros (que serão compartilhados pelos 3 mil participantes!) foi construído nos fundos do prédio; o segundo andar virou um "camping de cimento" onde ficarão as barracas. O primeiro andar é o local que mais promete bombar. Foram colocadas 1.200 mesas, em 106 fileiras, além de cabos de rede. É lá que os participantes irão montar seus computadores. Cada um ficará no setor que mais se identificar. São dez opções: astronomia, blog, criação artística, desenvolvimento de software, games, tunagem de PCs, música, robótica, simuladores e (ufa!) software livre. Segundo Branco, as áreas mais procuradas são, nesta ordem: software livre, desenvolvimento de softwares e games. "Mas a idéia é que todos interajam com todos. Queremos reunir as diferentes comunidades." Para suportar quase 3 mil computadores ligados ao mesmo tempo a organização teve de recorrer a geradores de energia. "As instalações da Bienal não suportariam tantos PCs ligados ao mesmo tempo", diz o produtor geral do evento, Renê Serra. Foram instalados nada menos do que 24 geradores, o suficiente para iluminar uma cidade de 5 mil habitantes. O sistema de ar condicionado também foi modificado. "Com o calor de tantos micros ligados ao mesmo tempo, o ambiente ficaria insuportável", diz Serra. Já para que ninguém fique sem conexão – e que os tão propalados 5 gigabits por segundo realmente funcionem – a Telefônica, patrocinadora do evento, recorreu à fibra ótica. "O sinal da rede, emitido por roteadores internacionais, irá direto para a Bienal sem passar por centrais telefônicas ou caminhos que possam causar degradação. Não irá faltar conexão", promete o diretor de engenharia da empresa, Ari Falarini. E se o participante não quiser ficar 24 horas por dia na internet haverá alguma outra opção? Sim. A Campus Party contará com cerca de 220 palestras, que abordarão temas dos mais distintos, como blog, software livre, inclusão digital e até TV digital. Na programação não há nomes de peso ou inéditos no Brasil (veja abaixo). A exceção fica por conta do escritor norte-americano Steven Johnson. No mais, haverá "estrelas" como a blogueira Marimoon, o astronauta Marcos Pontes e o ativista do software livre Jon ‘Maddog’ Hall. O evento é fechado para os participantes que já se inscreveram e pagaram uma taxa de R$ 100. Se você não está entre eles e quiser, pelo menos, ter um gostinho, haverá uma área aberta ao público, onde estarão os estandes dos patrocinadores, e o CampusFutura, com tecnologias futurísticas. Para entrar, porém, é preciso um convite, que é gratuito. Vá ao site www.campusparty.com.br e imprima o seu.