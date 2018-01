Fantasy XII e Metal Gear Solid 4: games em alta definição Boa parte dos jogos para PS3 apresentados durante a coletiva da Sony serviram para dar uma amostra do poder de processamento gráfico do console da nova geração. Ao contrário da edição 2005 da E3, onde foram apresentadas apenas animações dos novos títulos para o console, desta vez, a maior parte dos trailers era rodada, em tempo real, em máquinas que emulavam a performance do novo sistema. Exibidos em telas de alta definição (HD), com desempenho até 12 vezes superior ao do antigo PS2, segundo os técnicos da Sony, games como Gran Turismo HD, Eight Days e Resistance: Fall of a Man demonstram uma riqueza de detalhes, texturas e iluminação próxima do real - por vezes, fica difícil distinguir o que é ou não virtual. (Se a comparação com os jogos - já finalizados - do rival Xbox 360 pode soar precipitada, lembrando que os demos apresentados estão todos em pleno desenvolvimento, ao menos esteticamente o PS3 não fica atrás). Mas foram os trailers de Final Fantasy XIII e Metal Gear Solid 4, duas das franquias mais populares dos consoles da Sony, que transformaram os jornalistas presentes à coletiva em tietes. Não só pelo upgrade gráfico primoroso, mas especialmente pela riqueza de trama e personagens - em MG4, o herói Snake aparece envelhecido, em crise contra si mesmo - , ambos os títulos foram recebidos como legítimos blockbusters da indústria do entretenimento que são. Hollywood que se cuide.