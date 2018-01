FAPESP e Microsoft lançam instituto de pesquisa O Instituto Microsoft Research - FAPESP de Pesquisas em TI foi lançado nesta terça-feira, dia 10, na sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Iniciativa pioneira de cooperação entre a empresa multinacional e uma agência de fomento, o instituto pretende incentivar e apoiar pesquisas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que aliem investigação fundamental a potencial de aplicação e que, ao mesmo tempo, ampliem o acesso dos cidadãos às novas tecnologias, reduzindo diferenças socioeconômicas, culturais e regionais. O acordo prevê investimento inicial de US$ 800 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) - sendo US$ 250 mil (cerca de R$ 500 mil) de cada instituição no primeiro ano e US$ 150 mil (cerca de R$ 300 mil) de cada uma no segundo. Para esta primeira chamada de propostas estão reservados US$ 500 mil (cerca de R$ 1 milhão). ?Esperamos projetos que proponham soluções locais mas, ao mesmo tempo, tenham um grau de generalidade capaz de resolver questões de uma comunidade mais ampla. Pesquisas com esse caráter contraditório, porém, complementar, são um grande desafio para o pesquisador?, disse Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP. Os grandes desafios para a atividade de pesquisa científica e tecnológica na área das TICs são a ampliação de infra-estruturas de rede, a criação de interfaces intuitivas para novos usuários e a redução do custo de equipamentos. Os principais temas de interesse do centro serão o desenvolvimento de conhecimentos nas áreas de governo eletrônico, saúde, educação continuada e plataformas que permitam a integração de ferramentas de comunicação ao aprendizado eletrônico.