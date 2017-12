Farc convidam miss Universo para acompanhar negociação de paz em Cuba

Paulina, que foi eleita miss Universo em 25 de janeiro, já manifestou em diversas ocasiões seu apoio às negociações de paz que buscam acabar com um confronto que já deixou mais de 200.000 mortos e tirou milhões de colombianos de suas casas.

"Temos lido com interesse sobre seu desejo de contribuir com seus bons ofícios para alcançar a paz e a reconciliação entre os colombianos e as colombianas", disseram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em uma carta dirigida a Paulina, publicada no site oficial das Farc.

"Saudamos sua disposição de viajar para Havana, no momento em que a convidamos para que se materialize sua visita, para apresentar o desenvolvimento do processo de conversação, os avanços e a enorme contribuição que as grandes maiorias que desejam a paz e você podem trazer", acrescentaram.

Não houve uma resposta de imediato da miss Universo, uma estudante e modelo, de 22 anos, que nasceu na cidade caribenha de Barranquilla e que deu à Colômbia o segundo título de miss Universo na história, após um intervalo de 56 anos.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)