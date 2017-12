Farc vai libertar general do exército colombiano e outros quatro reféns

O presidente disse que já tem em seu poder as coordenadas dos locais onde os reféns serão libertados.

A captura do general Rubén Darío Alzate há uma semana com uma advogada e um suboficial em uma vila próxima à cidade de Quibdo, levou Santos a suspender as negociações de paz realizadas com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) há dois anos em Cuba.

Santos condicionou a continuidade do diálogo à libertação do oficial, assim como dos soldados Paulo César Rivera e Jonathan Andrés Díaz, sequestrados durante confrontos com o exército no departamento de Arauca, uma área de óleo e de gado na fronteira nordeste com a Venezuela.

"Uma vez que as coordenadas foram recebidas estou dando instruções para facilitar a liberação para a próxima semana", escreveu Santos em sua conta no Twitter.

A logística para os reféns estará a cargo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

As Farc, que tem cerca de 8 mil combatentes e é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, descreveu os soldados como prisioneiros de guerra e sua entrega futura como um gesto de paz.

