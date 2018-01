Farejadoras de CDs piratas arrumam emprego na Malásia Cães já passaram por Londres em busca de CDs e DVDs piratas Há cerca de um ano, por volta de maio de 2006, o mundo conheceu a história de "Flo" e "Lucky", duas fêmeas da raça labrador que haviam sido treinadas para identificar o cheiro de mídias piratas de CDs e DVDs (que exalam um odor específico) e que estavam atuando no aeroporto de Stansted, na Inglaterra. A idéia era utilizar animais treinados para ajudar na triagem de cargas suspeitas. O curioso é que a preparação das cadelas foi bancada pela MPAA (Motion Picture Association of America) e pela FACT (Federation Against Copyright Theft). Sumidas desde então, Flo e Lucky voltaram ao jet set canino mundial na distante Malásia, onde vão trabalhar na busca de cargas de gravações ilegais. Quando farejam material suspeito, elas se sentam diante dele, sinalizando para os policiais. "É eficaz tanto em custo, quanto em tempo", disse o ministro de Comércio Interior, Shafie Apdal, acrescentando que os animais gastaram apenas 10 minutos para vistoriar uma série de caixas que agentes de segurança normalmente precisam de um dia inteiro para revistar. A Malásia, que aparece em uma lista de vigilância dos Estados Unidos contra pirataria, tem acelerado esforços para acabar com a distribuição de produtos falsificados em um momento em que negocia um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Shafie disse que a Malásia testará os cachorros durante um mês, realizando buscas em postos de fronteira, hangares de mercadorias e centros de armazenamento para descobrir onde eles trabalham melhor. O teste será feito antes que o governo tome decisão de criar ou não uma unidade canina permanente para combate de pirataria. Treinadas por um especialista da Irlanda do Norte que normalmente ensina cães a encontrar bombas, Lucky e Flo podem achar discos, mas não conseguem fazer distinção total entre CDs e DVDs ou entre legítimos e piratas. Os cães, que foram testados antes nos Estados Unidos, em Hong Kong e em Dubai, trabalharão durante um mês com os agentes de alfândega malaios, tanto nas fronteiras com Cingapura e Tailândia, como no aeroporto da capital e no porto de Klang. "Apesar disso, os cães serão valiosos para encontrar discos colocados em caixas improváveis ou não registradas", informou o ministério. "Ninguém treinou cães para farejar policarbonato antes", informou o governo. O tratador Dave Mayberry disse que Flo e Lucky começarão a trabalhar com as autoridades malaias na quarta-feira, depois de deixarem temperaturas de 3 graus Celsius da Inglaterra para enfrentarem 36 graus na Malásia. Problemas e acordos A MPAA, que pressiona a Malásia e outros países do Sudeste Asiático com o propósito de que endureçam as medidas contra a pirataria, gastou cerca de US$ 17 mil com os dois animais, incluindo um adestramento de oito meses para detectar os produtos químicos usados na fabricação dos discos ópticos (CDs e DVDs). A Malásia, um dos países que figura na lista de Estados com maior incidência de pirataria, iniciou uma campanha para acabar com o problema meses atrás e melhorar sua imagem, no momento em que negocia um acordo bilateral de livre-comércio com os Estados Unidos. "A natureza global e organizada da pirataria de discos ópticos requer uma colaboração fechada e constante entre a indústria e as instituições policiais", afirmou o vice-presidente e diretor regional da MPAA Mike Ellis. Em 2006, a pirataria na região Ásia-Pacífico fez com que os associados da MPAA deixassem de ganhar cerca US$ 1,2 bilhão. No mesmo ano, autoridades da Malásia apreenderam 25 máquinas replicadoras de VCDs, capazes de produzir 87 milhões de discos pirateados por ano.