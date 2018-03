Farmácia é condenada por entrega de remédio trocado Uma farmácia de Varginha, em Minas Gerais, foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 12 mil, por danos morais, por fornecer um medicamento trocado a uma menina de 8 anos com problemas neurológicos. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), a mãe da criança disse que em fevereiro de 2005 pediu por telefone à Drogaria Americana o remédio Gardenal pediátrico. O motoboy apanhou a receita médica na casa dela e levou para a farmácia. Em seguida, ele retornou com uma caixa de Rivotril. A mãe, que é analfabeta, costumava administrar 65 gotas de Gardenal para a filha, e deu a mesma quantidade de Rivotril, remédio em que a bula prescreve apenas duas gotas para adultos.