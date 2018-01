Fãs de Batman poderão lutar ao lado de herói em novo game

Os fãs de Batman, inspirados pelo mais recente filme protagonizado pelo herói, poderão combater ao lado dele e de outros super-heróis com o lançamento do primeiro jogo online para múltiplos jogadores licenciado para personagens de quadrinhos. A Sony Computer Entertainment (SCE) está usando a Comic-Con Internacional, uma imensa feira de quadrinhos realizada esta semana no San Diego Convention Center, para lançar o "DC Universe Online". O jogo online permite que os participantes criem seus próprios super-heróis ou supervilões e os conduzam em interações com personagem como Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash e vilões como Bizzaro, Coringa e Lex Luthor. "Os quadrinhos dominam o panorama cultural, hoje", disse Jim Lee, lendário criador de quadrinhos que hoje é diretor executivo do "DC Universe Online", além de artista da DC Comics. "Como fãs de quadrinhos, sabemos desde a infância quanto os quadrinhos são excelentes. Com esse jogo, temos a oportunidade de mostrar a todo mundo mais o quanto o universo da DC é atraente", afirmou. Ainda que o jogo não vá ser distribuído para PlayStation 3 e computadores pessoais este ano, uma versão inicial do game, que se concentra em um ataque de Brainiac contra Metrópolis, pode ser testada em seis quiosques disponíveis na feira de quadrinhos. A SOE Austin, uma divisão da Sony, está desenvolvendo o jogo em cooperação com Lee e uma série de redatores da DC Comics, o que permitirá oportunidades únicas de interação entre as diversas mídias. "Coordenaremos as coisas na mídia impressa e online", disse Lee. "Se tivermos uma grande seqüência de histórias no verão, ela talvez seja aproveitada mais tarde no jogo. Sou funcionário da DC e temos uma lista de personagens que atualizaremos primeiro no jogo e depois nos quadrinhos." John Smedley, presidente da SOE, disse que não poderia haver momento melhor para desenvolver o "DC Universe Online". Além do sucesso fenomenal de "Cavaleiro das Trevas" nos cinemas, as crianças vêm assistindo desenhos de sucesso como "Teen Titans" e "Justice League".