Fãs de esportes podem jogar em equipe; de seus sofás

Os fãs de esportes que encontram dificuldades para brilhar nos campos de futebol ou hóquei reais agora têm sua chance de jogar no time que sempre sonharam - um time completamente virtual. Os jogos online baseados em esportes existem há anos, mas os desafios que oferecem estavam limitados a duelos individuais ou, no máximo, a um quarteto de amigos jogando juntos. Mas a partir do mês que vem a EA Sports vai lançar títulos que permitem jogo em equipe de hóquei, basquete e futebol, com seus novos FIFA 09, NHL 09 e NBA Live 09, para o PlayStation 3 e Xbox 360. O modo de jogo em equipe do FIFA 09 marca a primeira ocasião em que o sucesso ou fracasso de um time virtual em um jogo de futebol dependerá inteiramente do talento ou dos erros humanos, de acordo com David Rutter, que produziu os jogos para o Xbox 360 e PS3. "Não existe inteligência artificial envolvida, com exceção da ação dos goleiros, e por isso as situações são muito tensas", ele afirmou. "Nos nossos testes, vimos pessoas que não tinham experiência no esporte jogando como em uma partida de futebol de escola - todo mundo correndo atrás da bola - e vimos pessoas acostumadas a jogar toda semana mantendo suas posições e gritando com os demais jogadores, como fariam em uma partida real." Além de potencialmente abrir o futebol a uma maior popularidade nos Estados Unidos, o recurso de jogo online em equipe se tornará uma ferramenta padrão no NHL 09 e no NBA Live 09 a partir do final deste ano. Todos os três títulos foram desenvolvidos pelo estúdio da EA em Burnaby, Canadá. A equipe que desenvolveu o NHL 09 está levando o conceito de jogo online um passo além, e a EA Sports Hockey League permitirá que os jogadores personalizem o personagem que os representa completamente, alterando os tributos que exibem no gelo e até o nome que levam no uniforme. Uma equipe de seis jogadores pode formar um time e jogar temporadas e torneios online, observando a melhora no jogo de seus atacantes e goleiro ao longo do tempo.