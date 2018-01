Fãs de videogames ganham site igual ao Youtube

Viciados em videogames se juntaram para criar o Wegame. Com, Site que, assim como o Youtube, permite que os usuários criem os próprios vídeos, mas com apenas uma temática: o videogame, segundo informou o jornal El Pais. O Wegame possibilita que os jogadores capturem suas 'façanhas' e mostrem a todos que quiserem ver. O programa, que está disponpivel para todos os internautas, possibilita registrar as aventuras virtuais para que, mais tarde, o usuário o coloque na web. Para agilizar a procura, o site incorpora a própria ferramenta de busca. Também é possível deixar comentários nos vídeos para que haja interação e intercâmbio de conhecimento com os internautas. Este 'membro' do Youtube fez com que seus donos, entre eles Jared Kim, de apenas 19 anos, arrecadassem meio milhão de dólares. O 'gênio precoce', Kim, conseguiu converter sua obsessão por videogames num negócio bem lucrativo.