Fãs enfrentam chuva para lançamento europeu do iPhone

Centenas de fãs da Apple enfrentaram a chuva e o vento na cidade alemã de Colônia na manhã desta sexta-feira, 9, para estarem entre os primeiros europeus a comprar o iPhone. Algumas centenas de pessoas formaram filas diante de uma loja da Deutsche Telekom, cuja subsidiária de telefonia móvel, a T-Mobile, permitiu que clientes começassem a comprar o celular que também é um player de música e oferece acesso à web. Os vendedores aplaudiram e comemoraram quando o primeiro grupo de consumidores entrou na loja, localizada no distrito comercial do centro de Colônia, diante de uma loja da Vodafone. O grupo britânico de telecomunicações Vodafone foi derrotado pela T-Mobile; pela O2, subsidiária da Telefónica; e pela France Telecom na disputa pelos contratos de venda do iPhone, mas começará nesta sexta a vender um aparelho multimídia semelhante, produzido pela Samsung Electronics. Representantes da T-Mobile ofereceram cobertores e guarda-chuvas, bem como chá, café e pretzels quentes, aos consumidores que estavam esperando do lado de fora durante a madrugada. "Todos nós somos fãs do Mac (o computador Apple Macintosh)", disse um homem que trabalha em uma loja de players de MP3 e estava na fila, em companhia de dois amigos. Rene Obermann, presidente-executivo da Deutsche Telekom, deposita grandes esperanças no iPhone, que em sua opinião atrairá novos consumidores na Alemanha, país em que sua empresa enfrenta concorrência acirrada. O maior grupo de telecomunicações europeu em faturamento se recusou a oferecer projeções de vendas e não divulgou o número de aparelhos que tinha em estoque. Um porta-voz da T-Mobile se limitou a dizer que "temos muitos". O iPhone combina celular, acesso à internet e um player de mídia ao preço de 399 euros (US$ 584). Os compradores se comprometem a manter um contrato de dois anos com a T-Mobile a preços de entre 49 e 89 euros por mês.