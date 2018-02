Fast food terá de dar dados nutricionais

As informações devem aparecer preferencialmente nas embalagens individuais dos produtos, mas também podem vir em cardápios, cartazes ou folders disponíveis dentro da lanchonete.

Os restaurantes e lanchonetes terão 120 dias para se adaptarem às novas regras. Caso não cumpram as normas, os estabelecimentos estarão sujeitos a multa no valor de 400 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps), o que corresponde atualmente a R$ 6.980. Em caso de reincidência, o valor da multa será dobrado.

A lei n.º14.677 foi promulgada pelo governador Geraldo Alckmin anteontem e publicada ontem no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O objetivo é fazer com que os consumidores sejam informados sobre os valores nutricionais de cada alimento consumido nessas lanchonetes.