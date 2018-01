Fat Boy Slim esticará show no Brasil no game Second Life Participar de chats com os usuários é coisa do passado. A última moda é marcar um encontro no mundo virtual de Second Life, como fará o DJ Fat Boy Slim, que fará turnê no Brasil em fevereiro. A apresentação, que acontecerá dentro do mundo 3D do game online, acontece no dia 9, mesmo dia da apresentação do DJ em São Paulo. Fatboy Slim comandará seu avatar a partir de um PC na agência de publicidade DM9DDB, que promove o evento em parceria com a gravadora SonyBMG.